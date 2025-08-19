Ladeira da Montanha terá trânsito normalizado a partir desta terça-feira (19) Foto: ReproduçãoO tráfego de ônibus pela Ladeira da Montanha será retomado nesta terça-feira (19), informou... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h57 ) twitter

Foto: ReproduçãoO tráfego de ônibus pela Ladeira da Montanha será retomado nesta terça-feira (19), informou a Prefeitura de Salvador. A via estava interditada desde o início de abril, após recomendação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que apontou risco de queda em parte de um imóvel tombado no local.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre o trânsito na Ladeira da Montanha!

