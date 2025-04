Lady Gaga desembarca no Rio para show gratuito em Copacabana no sábado (03) Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Lady Gaga chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira (29) para... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 12h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h42 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Lady Gaga chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira (29) para o show gratuito que realizará no próximo sábado (3), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento é uma das apresentações mais aguardadas do ano e deve atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas, de acordo com estimativas da Prefeitura.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a chegada de Lady Gaga e os detalhes do evento!

