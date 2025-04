Lancha destruída e encalhada é encontrada na praia da Boca do Rio Foto: ReproduçãoLancha encalhada Boca do RioUma pequena lancha foi encontrada parcialmente destruída encalhada na manhã... Taktá|Do R7 12/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 12/04/2025 - 13h46 ) twitter

Foto: ReproduçãoLancha encalhada Boca do RioUma pequena lancha foi encontrada parcialmente destruída encalhada na manhã deste sábado (12) na praia da Boca do Rio, em Salvador. A embarcação cujo nome é “Lua Cheia’ foi retirada do local, que fica próximo ao Centro de Convenções, moradores da região fazem pedido para que o responsável seja identificado.

