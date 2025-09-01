Lauro Chaman conquista terceiro título mundial no paraciclismo
Foto: Miriam Jeske/CBC.O paulista Lauro Chaman conquistou neste domingo (31) o tricampeonato mundial de paraciclismo...
Foto: Miriam Jeske/CBC.O paulista Lauro Chaman conquistou neste domingo (31) o tricampeonato mundial de paraciclismo em Ronce, na Bélgica. Ele venceu a prova de resistência da classe C5, destinada a atletas com deficiências moderadas em membros superiores, repetindo os feitos de 2017, na África do Sul, e 2021, em Portugal.
Foto: Miriam Jeske/CBC.O paulista Lauro Chaman conquistou neste domingo (31) o tricampeonato mundial de paraciclismo em Ronce, na Bélgica. Ele venceu a prova de resistência da classe C5, destinada a atletas com deficiências moderadas em membros superiores, repetindo os feitos de 2017, na África do Sul, e 2021, em Portugal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista incrível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista incrível!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: