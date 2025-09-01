Logo R7.com
Lauro Chaman conquista terceiro título mundial no paraciclismo

Foto: Miriam Jeske/CBC.O paulista Lauro Chaman conquistou neste domingo (31) o tricampeonato mundial de paraciclismo...

Foto: Miriam Jeske/CBC.O paulista Lauro Chaman conquistou neste domingo (31) o tricampeonato mundial de paraciclismo em Ronce, na Bélgica. Ele venceu a prova de resistência da classe C5, destinada a atletas com deficiências moderadas em membros superiores, repetindo os feitos de 2017, na África do Sul, e 2021, em Portugal.

