Leão em campo! Vitória enfrenta Defensa y Justicia nesta quinta (10) pela Sul-Americana Foto: Victor Ferreira / EC Vitória O Vitória entra em campo nesta quinta-feira (10), às... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Defensa y Justicia, na Argentina, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será disputado no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, com capacidade para aproximadamente 15 mil torcedores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Torcida do Bahia é alvo de agressões com pedras em estádio no Uruguai durante jogo da Libertadores

Operação Laços de Sangue: Três homens da mesma família são presos em Salvador por envolvimento em roubos a bancos

Ministério da Saúde intensifica combate à dengue na Bahia; veja cidades prioritárias