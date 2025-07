Leilão do Odorico Tavares é suspenso horas após anúncio Foto: Reprodução/Redes SociaisO Governo da Bahia suspendeu nesta terça-feira (29) o leilão do terreno onde... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h38 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisO Governo da Bahia suspendeu nesta terça-feira (29) o leilão do terreno onde funcionava o Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. A decisão foi tomada poucas horas após a publicação do edital no Diário Oficial do Estado. Em nota, o governo informou que a suspensão ocorreu por necessidade de ajustes técnicos no documento.

