Lesionado e suspenso, lateral do Vitória vira desfalque; saiba quem Foto: Divulgação/EC VitóriaO Vitória vai ter um desfalque importante para enfrentar o São Paulo, neste... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h38 )

Foto: Divulgação/EC VitóriaO Vitória vai ter um desfalque importante para enfrentar o São Paulo, neste sábado (9), às 18h30, no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador em questão foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2 e também está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

