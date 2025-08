Líder do tráfico, “Bruninho” é preso em casa de luxo durante operação da Polícia Civil Um homem investigado por chefiar o tráfico de drogas no bairro de Rio Sena, em... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Um homem investigado por chefiar o tráfico de drogas no bairro de Rio Sena, em Salvador, foi preso na manhã desta sexta-feira (1º) durante operação do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil da Bahia. Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como “Bruninho”, foi localizado em uma casa de alto padrão no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa do mau tempo

Homem é preso com 600 filhotes de jabuti em ônibus interestadual

Fim de semana em Salvador será de chuvas e ventos fortes