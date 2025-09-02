Líder quilombola denuncia perseguição e cobra posicionamento da vereadora Eliete Foto: Gabriela Encinas/TakTáLuana do Brasil e vereadora Eliete ParaguassuA sessão desta segunda-feira (1º), na Câmara... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 21h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h17 ) twitter

Luana do Brasil e vereadora Eliete Paraguassu Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTáLuana do Brasil e vereadora Eliete ParaguassuA sessão desta segunda-feira (1º), na Câmara Municipal de Salvador (CMS), foi movimentada com a denúncia da líder comunitária e quilombola de Ilha de Maré, Luana do Brasil. Ela relatou estar sendo alvo de perseguições.

