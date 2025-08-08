Ligue 180 registra mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres em 2025 Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaDe janeiro a 31 de julho deste ano, a Central de Atendimento à... Taktá|Do R7 08/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mulher violência Taktá

Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaDe janeiro a 31 de julho deste ano, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 recebeu 86.025 denúncias de violência contra mulheres. O serviço, coordenado pelo Ministério das Mulheres, contabilizou ao todo 594.118 atendimentos no período, incluindo pedidos de informação e orientações sobre direitos e serviços especializados.

Para mais informações e detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 9 milhões

Inscrições prorrogadas para o Terceirão Pré-ENEM UPT Bahia

Netflix escolhe a cidade dos memes para promover série