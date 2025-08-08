Ligue 180 registra mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres em 2025
Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaDe janeiro a 31 de julho deste ano, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 recebeu 86.025 denúncias de violência contra mulheres. O serviço, coordenado pelo Ministério das Mulheres, contabilizou ao todo 594.118 atendimentos no período, incluindo pedidos de informação e orientações sobre direitos e serviços especializados.
Para mais informações e detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
