Ligue 180 registra mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres em 2025

Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaDe janeiro a 31 de julho deste ano, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 recebeu 86.025 denúncias de violência contra mulheres. O serviço, coordenado pelo Ministério das Mulheres, contabilizou ao todo 594.118 atendimentos no período, incluindo pedidos de informação e orientações sobre direitos e serviços especializados.

