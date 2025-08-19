Linha 1 do metrô volta a operar após nova interrupção Foto: Divulgação/ CCRBA A Linha 1 do metrô de Salvador voltou a operar normalmente por... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h38 ) twitter

A Linha 1 do metrô de Salvador voltou a operar normalmente por volta das 15h50 desta terça-feira (19), após cerca de duas horas de paralisação no início da tarde causada por manutenção nas estações Lapa e Campo da Pólvora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação do metrô.

