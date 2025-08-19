Logo R7.com
Linha 1 do metrô volta a operar após nova interrupção

Foto: Divulgação/ CCRBA  A Linha 1 do metrô de Salvador voltou a operar normalmente por...

Taktá|Do R7

A Linha 1 do metrô de Salvador voltou a operar normalmente por volta das 15h50 desta terça-feira (19), após cerca de duas horas de paralisação no início da tarde causada por manutenção nas estações Lapa e Campo da Pólvora.

