Linha de ônibus de Cajazeiras 11 tem ampliação de horários Lucas Moura / Secom PMSA linha de ônibus 1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h58 )

Lucas Moura / Secom PMSA linha de ônibus 1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil passou a contar com dois novos horários no período noturno. As partidas das 20h40 e 22h20 já estão em operação e valem para todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Antes da mudança, a última viagem era feita às 20h20. A ampliação foi motivada por pedidos da comunidade local, que apontava a falta de opções de transporte no fim da noite. Após análise técnica da equipe de planejamento da Secretaria de Mobilidade (Semob), foi possível estender o atendimento da linha.

