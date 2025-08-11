Linha do BRT antecipa saída e amplia viagens nesta segunda (11)
Foto: Valter Pontes / Secom PMS O trajeto B1 – Rodoviária x Pituba começou a circular mais cedo a partir desta segunda-feira (11), passando a sair às 5h, uma hora e meia antes do que era praticado. A alteração veio acompanhada de um aumento na quantidade de viagens ofertadas.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mudanças e como elas podem impactar seu dia a dia!
