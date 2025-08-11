Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Linha do BRT antecipa saída e amplia viagens nesta segunda (11)

Foto: Valter Pontes / Secom PMS O trajeto B1 – Rodoviária x Pituba começou a...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Valter Pontes / Secom PMS O trajeto B1 – Rodoviária x Pituba começou a circular mais cedo a partir desta segunda-feira (11), passando a sair às 5h, uma hora e meia antes do que era praticado. A alteração veio acompanhada de um aumento na quantidade de viagens ofertadas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mudanças e como elas podem impactar seu dia a dia!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.