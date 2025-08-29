Liquida Bahia 2025 promete aquecer vendas e sortear três carros
Foto: Reprodução.A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL) confirmou a realização da Liquida Bahia 2025, que acontece de 29 de agosto a 7 de setembro em centenas de municípios do estado. Considerada uma das maiores campanhas do varejo baiano, a promoção deve superar o volume de vendas do ano passado, reunindo lojas de rua e shoppings de todas as regiões.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e aproveitar essa grande oportunidade de compras!
