Livraria celebra 33 anos com evento literário gratuito em Salvador Foto: Reprodução/Redes sociaisA LDM Livraria comemora 33 anos de atuação com um grande encontro literário... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h37 )

Foto: Reprodução/Redes sociaisA LDM Livraria comemora 33 anos de atuação com um grande encontro literário neste sábado (5), em Salvador. O evento será realizado das 15h às 20h na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, e contará com a presença de 33 autores, sessão coletiva de autógrafos, bate-papo com leitores, sorteios de brindes e uma feira de livros com preços promocionais. A entrada é gratuita.

