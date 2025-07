Lotofácil premia apostas da Bahia Foto: Divulgação lotofácilDois apostadores acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3.437, sorteado nesta... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h37 ) twitter

Foto: Divulgação lotofácilDois apostadores acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3.437, sorteado nesta terça-feira (8), e vão dividir o prêmio principal de R$ 1.596.949,00. Um dos bilhetes vitoriosos foi registrado na Loteria Show da Sorte, no bairro da Pituba, em Salvador; o outro foi feito em São Paulo (SP). Cada ganhador receberá R$ 798.474,50.

