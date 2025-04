Lucas Arcanjo é o goleiro com os melhores números do Brasileirão 2025; confira Foto: Victor Ferreira/ECVitóriaA equipe do Vitória vem crescendo ano após ano. Mesmo com a saída... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Victor Ferreira/ECVitóriaA equipe do Vitória vem crescendo ano após ano. Mesmo com a saída de Leo Condé que foi um grande nome para essa retomada do alto nível do Leão, o Vitória continuou evoluindo com Carpini e grande parte dessa evolução no alto nível se deve ao desempenho do goleiro e protagonista Lucas Arcanjo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

Cinco homens trocam tiros com a Rondesp e morrem na zona rural de Santa Bárbara

Governo Trump ameaça Harvard com corte de bolsas e restrições a estudantes estrangeiros

Deputado federal Glauber Braga encerra greve de fome após acordo; saiba mais