Lucas e Orelha trazem turnê “Virou Pagode” para a Bahia
Foto: Reprodução/Redes Sociais.A dupla baiana Lucas e Orelha retorna ao estado natal para uma série de apresentações entre os dias 15 e 17 de agosto, dentro da turnê “Virou Pagode”. O projeto traz releituras de sucessos da música brasileira em ritmo de pagode, com arranjos modernos que surgiram nas redes sociais e conquistaram o público.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa turnê imperdível!
