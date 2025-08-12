Logo R7.com
Lucas e Orelha trazem turnê “Virou Pagode” para a Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais.A dupla baiana Lucas e Orelha retorna ao estado natal para uma série de apresentações entre os dias 15 e 17 de agosto, dentro da turnê “Virou Pagode”. O projeto traz releituras de sucessos da música brasileira em ritmo de pagode, com arranjos modernos que surgiram nas redes sociais e conquistaram o público.

