Lucho voltou? Boa fase do atacante projeta Bahia no topo da tabela

Foto: Letícia Martins/EC Bahia.Em alta no ataque tricolor, Lucho Rodríguez vive um novo momento com a camisa do Bahia. Após marcar três gols nos dois últimos jogos, o atacante uruguaio voltou a ser decisivo e destacou a importância de manter o embalo dentro da Série A. “Temos que aproveitar os momentos, futebol é feito disso. Estamos vindo de boas partidas, vencendo jogos seguidos, e acredito que amanhã é uma oportunidade de nos mantermos no topo da tabela”, afirmou. O Bahia enfrenta o Sport neste sábado (3), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de um adversário que ocupa a parte inferior da tabela, Lucho garantiu que a equipe vai a campo com foco total na vitória. “Sabemos da situação do rival, mas estamos brigando por posições mais altas e vamos ganhar”, disse o camisa 11. Após quatro meses sem marcar, Lucho voltou a balançar as redes e atribuiu a boa fase ao esforço nos treinamentos. “Sempre me apoiei no trabalho e no sacrifício. Sabia que, com dedicação, sairia desse momento. Atacantes passam por fases assim, e é importante seguir trabalhando para manter a confiança dentro de campo.” O uruguaio também agradeceu o apoio do companheiro Willian José, com quem divide a disputa por uma vaga no ataque. “Willian me ajuda muito nos treinamentos, me dá apoio. O que ele vem fazendo é admirável, pela experiência que tem. Ter ele como companheiro é um prazer”, completou.

