Ludmilla anuncia show extra da turnê Numanice em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Ludmilla anunciou uma apresentação extra da turnê Numanice #3 em Salvador.... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h36 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Ludmilla anunciou uma apresentação extra da turnê Numanice #3 em Salvador. O show de encerramento da tour no Brasil está marcado para o dia 12 de julho, no WET, e foi confirmado no domingo (18) por meio das redes sociais.

