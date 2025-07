Mãe e padrasto são presos por estupro de adolescente no oeste da Bahia Foto: Divulgação/ Ascom-PCBAUma operação da Polícia Civil em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia,... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: Divulgação/ Ascom-PCBAUma operação da Polícia Civil em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, resultou na prisão da mãe e do padrasto de uma adolescente de 15 anos, ambos acusados de estupro contra a jovem. As investigações indicam que os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas 7 anos. Os mandados de prisão foram cumpridos nesta sexta-feira (4).

