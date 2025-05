Mãe é presa após bebê de 9 meses chegar morta a hospital no sul da Bahia PCBAUma mulher de 40 anos foi presa em flagrante após a filha, uma bebê de... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h07 ) twitter

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante após a filha, uma bebê de 9 meses, chegar sem vida a um hospital em Nova Viçosa, no sul da Bahia, na segunda-feira (5). A mãe afirmou em depoimento que a criança teria se afogado ao rastejar até uma banheira cheia de água. No entanto, a versão foi considerada incoerente pelos investigadores, que identificaram hematomas no corpo da bebê, indicando possíveis agressões.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

