Mãe Stella de Oxóssi faria 100 anos nesta sexta-feira (2)

Foto: Reprodução / Play Store Nesta sexta-feira (2), completam-se 100 anos do nascimento de Maria Stella de Azevedo Santos, a Mãe Stella de Oxóssi, um dos maiores nomes do candomblé no Brasil e referência na defesa da cultura afro-brasileira. Ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador, Mãe Stella foi a primeira sacerdotisa de uma religião de matriz africana a ocupar uma cadeira na Academia de Letras da Bahia, eleita por unanimidade.

