Maio Amarelo 2025: Salvador intensifica ações para conscientizar condutores Foto: Divulgação.A Prefeitura de Salvador deu início, nesta quinta-feira (1º), à programação do Maio Amarelo... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 01h39 (Atualizado em 03/05/2025 - 01h39 ) twitter

Foto: Divulgação.A Prefeitura de Salvador deu início, nesta quinta-feira (1º), à programação do Maio Amarelo 2025, com foco na conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade. Com o tema “Desacelere. Tem sempre alguém te esperando”, a campanha deste ano tem como prioridade a segurança viária e a preservação de vidas, especialmente de motociclistas, segmento mais vulnerável nos acidentes registrados na capital.

