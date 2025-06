Maio tem chuvas acima da média histórica em Salvador Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaO mês de maio foi marcado por fortes chuvas em... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaO mês de maio foi marcado por fortes chuvas em Salvador, com volumes muito acima da média histórica de 302,2 mm. De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), os acumulados chegaram a 406,5 mm na estação de referência em Ondina, com destaque para o bairro de Barro Duro – Fundac, que registrou 582,4 mm.

Para mais detalhes sobre as chuvas e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

