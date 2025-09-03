Logo R7.com
Maíra Card vira piada nas redes ao contar que queria nomear a filha de “Gaia”

Foto: Reprodução/Redes SociaisMaíra Cardi compartilhou em suas redes sociais, que a Eloáh Cardi Nigri será...

Foto: Reprodução/Redes SociaisMaíra Cardi compartilhou em suas redes sociais, que a Eloáh Cardi Nigri será o nome da filha que está esperando com o empresário Thiago Nigri. Entretanto, antes de chegar ao nome escolhido, o casal havia cogitado outras opções, como Ayla, Maíla e Gaia, nome que acabou virando motivo de piada entre internautas, que ironizaram a opção.

