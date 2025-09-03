Maíra Card vira piada nas redes ao contar que queria nomear a filha de “Gaia” Foto: Reprodução/Redes SociaisMaíra Cardi compartilhou em suas redes sociais, que a Eloáh Cardi Nigri será... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisMaíra Cardi compartilhou em suas redes sociais, que a Eloáh Cardi Nigri será o nome da filha que está esperando com o empresário Thiago Nigri. Entretanto, antes de chegar ao nome escolhido, o casal havia cogitado outras opções, como Ayla, Maíla e Gaia, nome que acabou virando motivo de piada entre internautas, que ironizaram a opção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra todos os detalhes dessa história!

