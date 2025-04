Mais de 10 milhões já entregaram a declaração do Imposto de Renda Foto: Joédson Alves / Agência Brasil Em pouco mais de três semanas após o início... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 00h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil Em pouco mais de três semanas após o início do prazo, mais de 10 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 à Receita Federal. Até as 17h desta terça-feira (8), foram recebidas 10.019.498 declarações, o que representa 21,69% do total esperado para este ano.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes e prazos da declaração do Imposto de Renda! saiba mais

Leia Mais em Taktá:

Celular com bloqueio pelo programa Celular Seguro agora envia alerta de roubo ao ser reativado

Seleção Feminina enfrenta os EUA e busca quebrar tabu histórico em solo americano

VEM AÍ?! Governo estuda nova medida para ampliar crédito com juros baixos aos trabalhadores