Mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, revela Censo do IBGE Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (23) pelo... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 14,4 milhões de brasileiros, o equivalente a 7,3% da população com dois anos ou mais, vivem com algum tipo de deficiência.

