Mais de 2 milhões de fogos irregulares apreendidos e trabalhadores libertados em operação policial

Foto: Filipe Conceição / Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação em Chamas com o objetivo de combater o comércio e o armazenamento clandestino de fogos de artifício, além de coibir a venda de produtos impróprios ao consumo e práticas criminosas envolvendo materiais controlados. As ações ocorreram nos municípios de Feira de Santana, Alagoinhas e Serrinha e devem se estender até o fim do período junino em outras cidades do estado.

