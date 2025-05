Mais de 250 mm em 72 horas, a capital baiana é a cidade mais afetada até segundo o Cemaden Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaUma sequência de fortes chuvas atinge a Bahia desde quarta-feira... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 10h40 ) twitter

Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaUma sequência de fortes chuvas atinge a Bahia desde quarta-feira (30), provocando transtornos em várias cidades do estado devido à grande quantidade de precipitação e à infraestrutura urbana insuficiente para escoar a água de forma eficiente, principalmente por conta do volume de água. De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Salvador é a cidade mais afetada até agora, com impressionantes 250,8 milímetros de chuva acumulados em apenas três dias.

