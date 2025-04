Mais de 50 milhões de brasileiros ainda não sacaram valores esquecidos no sistema financeiro Foto: José Cruz/Agência BrasilApesar da possibilidade de resgate por meio da Justiça, mais de 50... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 01h25 ) twitter

Foto: José Cruz/Agência BrasilApesar da possibilidade de resgate por meio da Justiça, mais de 50 milhões de brasileiros ainda não retiraram seus valores esquecidos no sistema financeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (8) pelo Banco Central (BC). Até o fim de fevereiro, R$ 9,024 bilhões permaneciam parados no Sistema de Valores a Receber (SVR), aguardando solicitação dos beneficiários.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como recuperar seu dinheiro!

