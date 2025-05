Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em fazenda no sul da Bahia Foto: Divulgação/ Ascom- PCBAMais de 500 quilos de maconha pronta para distribuição foram apreendidos pela... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Divulgação/ Ascom- PCBAMais de 500 quilos de maconha pronta para distribuição foram apreendidos pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira (22), durante a Operação Amordaçar, no município de Itamaraju, no extremo sul do estado. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

