Mais Médicos registra recorde de inscrições com quase 46 mil profissionais Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O Ministério da Saúde registrou 45.792 médicos inscritos... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 03h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 03h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O Ministério da Saúde registrou 45.792 médicos inscritos no Programa Mais Médicos, o maior número desde a criação da iniciativa, em 2013. As inscrições foram encerradas no último dia 8. Do total, 93% são brasileiros, sendo 25.594 com registro profissional no Brasil e 16.789 formados no exterior. Outros 3.309 são médicos estrangeiros com habilitação válida para atuação no país. As mulheres representam a maioria entre os inscritos, somando 58% do total — o equivalente a 26.864 profissionais.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasil pode retomar exportações de frango em 28 dias

Lei Geral do Licenciamento Ambiental volta à Câmara em meio a pressão; entenda

Diretor do Sindseps é preso após invasão da Câmara de Salvador