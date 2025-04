Mais perto do consultório que da lei: Mulher é autuada por exercício ilegal da medicina em Porto Seguro Ascom-PCBAUma mulher de 46 anos foi autuada pela Polícia Civil da Bahia por exercer ilegalmente... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h06 ) twitter

Ascom-PCBAUma mulher de 46 anos foi autuada pela Polícia Civil da Bahia por exercer ilegalmente a medicina em Porto Seguro, no sul do estado. A abordagem ocorreu na quinta-feira (10), no bairro Vila Valdete, quando equipes da 1ª Delegacia Territorial flagraram a suspeita realizando exames de vista e consultas oftalmológicas sem formação médica ou autorização legal para atuar na área.

