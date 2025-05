Mais três países suspendem importação de carne de frango do Brasil; saiba quais são Foto: Agência Brasil O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nesta sexta-feira (23) que... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 03h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 03h35 ) twitter

Foto: Agência Brasil O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nesta sexta-feira (23) que Albânia, Namíbia e Índia decidiram suspender totalmente a importação de carne de frango do Brasil, após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Além deles, Angola adotou uma medida mais branda, suspendendo apenas as compras provenientes do estado do Rio Grande do Sul.

