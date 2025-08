Major da PM é exonerado após facilitar entrada de celulares em presídio Foto: Reprodução/Redes Sociais.O major da Polícia Militar da Bahia Almir Bispo dos Santos Filho foi... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h57 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes Sociais.O major da Polícia Militar da Bahia Almir Bispo dos Santos Filho foi exonerado após ser preso em flagrante na segunda-feira (4) por suspeita de facilitar a entrada de celulares no Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (5).

