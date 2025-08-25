Mala abandonada em bairro de Salvador mobiliza esquadrão antibomba
Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUma ameaça de bomba ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) no bairro do Itaigara. O caso assustou moradores da Rua Hermann Neeser, e policiais militares da 35ª CIPM foram acionados pelo Cicom para verificar a ocorrência de um suposto artefato no interior de uma mala de viagem.
Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
