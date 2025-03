Manifestação na Av. Paralela por morte de motorista de aplicativo Foto: Leitor Tak Támanifestação av. paralelaUm protesto se iniciou no inicio da tarde desta quinta-feira... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h26 ) twitter

Foto: Leitor Tak Támanifestação av. paralelaUm protesto se iniciou no inicio da tarde desta quinta-feira (27) por conta da morte do motorista de aplicativo Wallace Sacramento Borges, de 22 anos. Wallace foi baleado durante um assalto em um semáforo na Avenida Ogunjá, em Salvador. Apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), o jovem teve a morte encefálica confirmada.

