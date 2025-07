Manifestação por justiça no caso Aisha Vitória bloqueia via em Salvador Foto: ReproduçãoUm protesto realizado na manhã desta terça-feira (22) interditou a pista central que liga... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoUm protesto realizado na manhã desta terça-feira (22) interditou a pista central que liga a Avenida Paralela à Rodoviária, em Salvador. O ato marcou um ano da morte de Aisha Vitória Santos da Silva, de 8 anos, vítima de violência sexual e homicídio no bairro de Pernambués. Segundo informações do caso, Aisha desapareceu após ser abordada por Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, que a levou contra a vontade até sua residência. No local, ele cometeu o abuso sexual e, posteriormente, a matou por estrangulamento.

Para mais detalhes sobre este caso e o protesto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Polícia flagra comércio ilegal e resgata aves em Feira de Santana

Receita Federal apreende quase 9 kg de haxixe em navio no Porto de Salvador

Homem é preso dentro do mar em Salvador; saiba mais