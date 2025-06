Manifestantes bloqueiam estrada do Derba em protesto contra condições da via Foto: Google Street ViewA BA-528, conhecida como estrada do Derba, foi bloqueada por manifestantes na... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 07h16 ) twitter

Foto: Google Street ViewA BA-528, conhecida como estrada do Derba, foi bloqueada por manifestantes na manhã desta sexta-feira (27) em protesto contra as condições da via. Pneus foram incendiados e utilizados para interditar a pista em pelo menos três pontos, o que interrompeu o tráfego de veículos na altura do bairro de São Tomé de Paripe, no sentido Base Naval.

