Mansão do Caminho suspende atividades após morte de Divaldo Franco Foto: Mansão do CaminhoA Mansão do Caminho, instituição espírita localizada no bairro de Pau da... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 11h45 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h45 )

Taktá

Foto: Mansão do CaminhoA Mansão do Caminho, instituição espírita localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, suspendeu suas atividades nesta quarta (14) e quinta-feira (15) após a morte de seu fundador, o médium e orador Divaldo Franco. Ele faleceu na noite de terça-feira (13), aos 98 anos.

