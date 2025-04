MANTO RENOVADO! Bahia lança nova camisa de sócios Foto: Divulgação / EC BahiaBahia anunciou no início da noite desta sexta-feira (25) o lançamento... Taktá|Do R7 25/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h20 ) twitter

Foto: Divulgação / EC BahiaBahia anunciou no início da noite desta sexta-feira (25) o lançamento da nova camisa exclusiva para seus sócios. A partir da próxima terça-feira (29), os torcedores associados poderão agendar a retirada do novo modelo através de link disponibilizado pelo clube. A entrega das camisas terá início no dia 2 de maio, na Loja do Bahia, localizada no Shopping Bela Vista.

