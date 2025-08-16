Logo R7.com
Maratonista fica em estado grave após atropelamento em Salvador

Um acidente na manhã deste sábado (16) deixou o maratonista Emerson Pinheiro em estado grave...

Taktá|Do R7

Um acidente na manhã deste sábado (16) deixou o maratonista Emerson Pinheiro em estado grave na orla da Pituba, em Salvador. O motorista envolvido, Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT), foi conduzido à Delegacia de Flagrantes após apresentar sinais de embriaguez.

