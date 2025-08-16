Logo R7.com
Maratonista tem perna amputada após atropelamento na Pituba

Reprodução/Redes SociaisO maratonista Emerson Pinheiro sofreu a amputação de uma das pernas após ser atropelado na manhã deste sábado (16), na orla da Pituba, em Salvador. O motorista responsável pelo acidente foi identificado como Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT). Ele foi detido em flagrante e apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar.

