Marca de Rihanna terá evento sediado em Salvador; entenda
Foto: Reprodução/ Redes Sociais A Fenty Beauty, marca da artista e empresária Rihanna, deu início à primeira edição da Fenty Beauty Coffee Party e escolheu Salvador como uma das cidades que sediarão o lançamento. A experiência, que também acontecerá em São Paulo, tem data marcada para o dia 6 de setembro, das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.
