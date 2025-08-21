Marca de Rihanna terá evento sediado em Salvador; entenda Foto: Reprodução/ Redes Sociais A Fenty Beauty, marca da artista e empresária Rihanna, deu início... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 21h39 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/ Redes Sociais A Fenty Beauty, marca da artista e empresária Rihanna, deu início à primeira edição da Fenty Beauty Coffee Party e escolheu Salvador como uma das cidades que sediarão o lançamento. A experiência, que também acontecerá em São Paulo, tem data marcada para o dia 6 de setembro, das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este evento imperdível!

