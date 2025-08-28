Marcelo Batista acusado de duplo homicídio passa por audiência em Salvador Foto: Reprodução.O empresário Marcelo Batista Silva passou nesta quinta-feira (28) por audiência de custódia no... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução.O empresário Marcelo Batista Silva passou nesta quinta-feira (28) por audiência de custódia no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador. Ele foi preso na última terça (26), no bairro de Pirajá, após passar sete meses foragido da Justiça. Marcelo é acusado das mortes de Paulo Daniel Pereira e Matusalém Silva Muniz, dois funcionários de seu ferro-velho. O caso teve início em novembro do ano passado, quando os jovens desapareceram. Dias antes, eles haviam sido acusados pelo patrão de furto de alumínio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Taktá:

Justiça da Itália mantém Carla Zambelli presa

“Molon Labe”: operação conjunta mira crime organizado em penitenciária na Bahia

Organizada do Vitória pressiona Fábio Mota por afastamento de jogador