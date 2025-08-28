Marcelo Batista é transferido para o presídio da Mata Escura Foto: ReproduçãoA Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcelo Batista Filho, dono de um... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h58 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcelo Batista Filho, dono de um ferro-velho em Pirajá, investigado por tentativa de execução e homicídio. O empresário passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (28), no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, e foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

