Marcelo Batista é transferido para o presídio da Mata Escura

Foto: ReproduçãoA Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcelo Batista Filho, dono de um...

Foto: ReproduçãoA Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcelo Batista Filho, dono de um ferro-velho em Pirajá, investigado por tentativa de execução e homicídio. O empresário passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (28), no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, e foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

