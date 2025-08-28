Marcelo Batista é transferido para o presídio da Mata Escura
Foto: ReproduçãoA Justiça converteu em preventiva a prisão de Marcelo Batista Filho, dono de um ferro-velho em Pirajá, investigado por tentativa de execução e homicídio. O empresário passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (28), no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, e foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.
