María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é internada no México Foto: Reprodução.A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h58 )

Taktá

Foto: Reprodução.A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada na última semana com sintomas de ansiedade severa. Aos 78 anos, a artista foi hospitalizada na quarta-feira (20), quando os médicos identificaram um possível dano neurológico.

