Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é internada no México

Foto: Reprodução.A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução.A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada na última semana com sintomas de ansiedade severa. Aos 78 anos, a artista foi hospitalizada na quarta-feira (20), quando os médicos identificaram um possível dano neurológico.

Para mais detalhes sobre a saúde da atriz e sua recuperação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.