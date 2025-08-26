María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é internada no México
Foto: Reprodução.A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada na última semana com sintomas de ansiedade severa. Aos 78 anos, a artista foi hospitalizada na quarta-feira (20), quando os médicos identificaram um possível dano neurológico.
