Marília Gabriela cancela apresentações após problema de saúde

Marília Gabriela suspendeu as últimas apresentações da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela,

Foto: Divulgação.Marília Gabriela suspendeu as últimas apresentações da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo, por motivos de saúde. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (14) pelos canais oficiais do teatro e da produção.

