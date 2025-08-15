Marília Gabriela cancela apresentações após problema de saúde Foto: Divulgação.Marília Gabriela suspendeu as últimas apresentações da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela,... Taktá|Do R7 15/08/2025 - 00h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 00h38 ) twitter

Foto: Divulgação.Marília Gabriela suspendeu as últimas apresentações da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo, por motivos de saúde. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (14) pelos canais oficiais do teatro e da produção.

