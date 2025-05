Marinha do Brasil anuncia concurso com 400 vagas para técnicos de nível médio Foto: ReproduçãoA abertura de um concurso público para preencher 400 vagas do Corpo Auxiliar de... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 04h36 (Atualizado em 31/05/2025 - 04h36 ) twitter

Foto: ReproduçãoA abertura de um concurso público para preencher 400 vagas do Corpo Auxiliar de Praças (CAP) foi anunciado pela Marinha do Brasil (MB) em edital publicado na quarta-feira (28). Com oportunidades para técnicos de nível médio, as inscrições estarão disponíveis entre as datas de 2 e 15 de julho.

